有「台灣先生」之稱、寬量國際策略長谷月涵表示，看好健康科技、能源科技、電動車科技、數位經濟四大新興產業，將成為未來台灣經濟新成長動能來源；他表示，台股這波表現比預期強，不過，仍要當心負面訊息來襲時，台股今年仍有再破去年10月、1萬2629點低點的機會。

股神巴菲特日前表示，因為地緣政治風險，僅短短持有1季，就大賣台積電持股；對於地緣政治，谷月涵則很看得開，他根據過去經驗指出，當兩岸關係緊張導致股市下跌，都是很好的買點，當股市下跌之際，投資人應危機入市。

寬量國際4月11至14日甫於新加坡與香港完成第13屆「台灣CEO Week」，共有六角、國泰金控、開發金控、永豐金控、王道銀行、葡萄王、光洋科、森鉅、橘子、雲豹能源、泓德能源、錼創科技、勤誠、AmazingTalker、永悅健康、百睿達、Kiwi Campus、World Gym台灣、科絡達、Gogolook、萬里雲、愛實境、奧義智慧科技、二十一世紀數位科技、互貴興業、保瑞、漢達、臻鼎、融程電、Gogoro等30家被喻為「台灣新經濟」代表的企業與會，獲得兩地投資人廣大迴響。

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基(Alex Lee)指出，這次「台灣CEO Week」得到最大的反饋是，新加坡與香港除了外界熟悉的機構投資人外，包括許多家族辦公室、私募基金、天使投資者，都展現對台灣新經濟產業的高度興趣，「從分散投資組何的角度來看，他／她們非常希望能從台灣創新板(TIB)找到好的投資標的。」

谷月涵認為，台灣過去科技製造業的成功，已為「健康科技」、「能源科技」、「電動車科技」、「數位經濟」等新興產業打下深厚基石，因此，取「Health Tech」、「Energy Tech」、「Automobile Tech」、「Data」第一個字母成「HEAD」，並以「台灣起飛(Taiwan HEADs Up)」作為新的投資概念，看好將成為未來台灣經濟成長動力來源。

以健康科技為例，谷月涵指出，新冠疫情後，健康數據的數位化和雲服務變得普遍，帶動便宜、快速藥物發現和疾病診斷技術，且經過多年研發投資，生技公司可以更快速度取得新的和特殊學名藥批准，新藥批准加速轉化為商業銷售，營收成長率預計將從2022年的15％成長至2024年的18％。