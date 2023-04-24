法務部調查局廉政大樓今（24）日傳出火警，所幸火勢迅速撲滅，未造成人員傷亡。新北市消防局共出動27輛各式消防車，69名消防人員，火勢於晚間9時19分撲滅，燃燒面積約50坪。

新北市消防局長李清安表示，火警發生在晚間8時44分，起火樓層在廉政大樓1樓，消防人員到場時，1樓已全面燃燒，經消防人員撲救，火勢於8時59分控制，9時19分撲滅，全面搜索後確認無人員傷亡或受困，經初步勘查，起火點應在電腦資料處理相關科室的辦公室，至於起火原因火調人員將會進一步調查。