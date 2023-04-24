法務部調查局本部大樓火警 起火點是電腦資料室 22:522023/04/24 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 調查局廉政大樓火警。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法務部調查局廉政大樓今（24）日傳出火警，所幸火勢迅速撲滅，未造成人員傷亡。新北市消防局共出動27輛各式消防車，69名消防人員，火勢於晚間9時19分撲滅，燃燒面積約50坪。 新北市消防局長李清安表示，火警發生在晚間8時44分，起火樓層在廉政大樓1樓，消防人員到場時，1樓已全面燃燒，經消防人員撲救，火勢於8時59分控制，9時19分撲滅，全面搜索後確認無人員傷亡或受困，經初步勘查，起火點應在電腦資料處理相關科室的辦公室，至於起火原因火調人員將會進一步調查。 #廉政 #人員傷亡 #火勢 #撲滅 #消防人員 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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