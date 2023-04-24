被中國半導體界譽為「龍芯之母」的前中科院研究員黃令儀，因病醫治無效，2023年4月20日上午在北京大學第三醫院逝世，享年86歲。黃令儀從事大型積體電路等半導體研製工作長達半個多世紀，積極參與主導中國首枚積體電路「龍芯」的研發，打破西方技術封鎖研究，為中國電腦核心器件與微子設計做出非常突出的貢獻。

據《快科技》引述中國科學院微電子研究所發布的新聞稿指出，黃令儀1936年生出生於廣西南寧，1958年畢業於華中工學院，隨後進入清華大學半導體專業深造。1960年，黃令儀學成返校，在母校創辦半導體專業和實驗室；2年後，她被分配到了中科院計算所工作。

圖為青年時期黃令儀。（圖／中科院微電子研究所）

2002年，已經66歲的黃令儀加入龍芯研究團隊，擔任龍芯晶片研發團隊項目負責人之一，推動了中國自主研發設計的第一枚CPU晶片的研發工作，因此被譽為「龍芯之母」。2019年，在她82歲高齡的時候研製出龍芯3號晶片，她的研究成功，讓中國高鐵復興號實現100%國產。

在中共空軍頂尖戰機殲-20上的相控陣雷達就有黃令儀所設計的龍芯晶片。（圖／新華社）

報導說，目前包括龍芯3號在內的大陸國產高性能晶片誕生，不僅讓中國高鐵實現了100%的國產化，更是為殲-20等先進軍事裝備的相控陣雷達配套提供了助力。

黃令儀以電腦核心器件所做出的傑出貢獻獲頒2019年CCF夏培肅獎。（圖／快科技）

中國計算機學會給黃令儀的評價是，「黃令儀研究員在長達半個多世紀的時間裡，一直在研發一線，參與了從分立器件、大規模集成電路，到通用龍芯CPU芯片的研發過程，為我國計算機核心器件的發展做出了突出貢獻」。為此，CCF獎勵委員會決定授予黃令儀2019年CCF夏培肅獎，以表彰她在計算機核心器件方面所做出的傑出貢獻。