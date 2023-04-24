男子疑遭拍過，氣得拿起大石塊猛往測速照相器丟，後來也被他砸出一個大洞。（中時資料照）

今年1月間有騎士騎在台中市太平區長龍路4段上，看見1處測速照相器後，便停下車來，並撿起身旁石塊，猛往測速照相器丟，丟1次不夠，還丟了好幾次，直到測速照相器被砸出一個洞，才悻悻然離開；然而，網友看見這段影片不禁搖頭表示「他如果知道這個一支造價150-200萬，他應該就不會這樣做了」，但也有網友狂歪樓笑稱「丟到測速都開口大笑了」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」轉發1段影片，拍攝地點位於台中市太平區長龍路4段上，有位機車騎士在這段路上對著1處的測速照相器猛丟石頭，並連續以不同的角度都石頭，最後，看到測速照相器被砸破大洞後，才騎車離開；對此，原PO在貼文寫下「被拍超速罰1800，被抓到可能不只賠1800元」。

男子疑遭拍過，氣得拿起大石塊猛往測速照相器丟，後來也被他砸出一個大洞。（中時資料照）

影片一出，網友紛紛留言表示「真勇士啊！應該很氣喔」、「他如果知道這個一支造價150-200萬，他應該就不會這樣做了」、「不錯，還記得把石頭處理掉」、「不良行為請勿模仿！但是大哥謝謝你」、「他可能不知道測速器旁邊很多監視器」、「我朋友就是這樣砸，，沒多久警察就來抓了毀損罪，被罰了20多萬，才知道那照相機超貴的！」。

另外，還有網友看到測速照相機被砸出一個洞，瞬間歪樓笑回「它笑了」、「丟到測速都開口大笑了」、「來！笑一個smile」、「後砸那一下測速相機笑了」、「它都噗滋的笑了」、「嘴巴打開那一刻真的很好笑」。

據悉，這起事件發生在今年1月底，一名住在台中市西屯區的45歲沈姓男子，騎機車從南投欲返回台中，行經太平區長龍路4段時，因懷疑自己超速被照相，竟掉頭折返，還持石塊丟擲測速照相桿，導致照相器的外觀毀損，太平警分局調閱監視器發現沈男涉案，已通知他到案，並將依妨害公務罪法辦，沈男還得負起民事賠償責任。

沈男向警方表示，自己當天騎機車到南投找親友，返回台中時經過該處路口，原本騎機車經過，但聽到後方傳來「卡喳」的聲響，懷疑自己可能因超速被測速照相機拍照，想到接下來會收到罰單，心裡很生氣，才掉頭返回該處並持石塊丟擲測速照相機。