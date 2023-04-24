國民黨立委王鴻薇24日舉辦記者會，指控前民進黨高雄市議長、現任合庫資產管理公司（AMC）董事長蔡見興，任命兒子、家族親戚到合庫AMC與合庫相關企業任職，甚至還放款數十億給前家族企業親友，變相掏空公司。藍營北市議員徐巧芯也在《國民大會》節目指出，副閣揆鄭文燦2021年12月任桃園市長時，曾打電話要求合庫放貸給兩家企業，經她踢爆才取消。直批公股銀行都搞成一片綠油油，背後的貓膩真的要繼續追下去。

「一樣啊，還是把合作金庫變成綠營的錢袋嘛！」徐巧芯表示，這案子是王鴻薇踢爆的，所以看到，她進入立法院以後，把這種過去寄生的結構丟出來，大家才會知道說：天啊！原來一個正正當當的公股銀行，怎麼會搞出這件事情？

「另外一個爆料是，我2021年12月有爆過一次，後來擋下來了！」徐巧芯指出，跟新潮流有關，也跟合作金庫有關：合作金庫在審核企業的借貸資料的時候，鄭文燦直接打電話到合作金庫說，某幾個案子要給他過！有一些企業要貸款，明明那個企業是，在石門水庫要蓋旅館式的住宅出售，合作金庫專業的經理人一開始拒絕，說你的土地使用分區會是旅館區，會有紛爭，然後不想要貸款給對方。

徐巧芯強調，結果桃園市長鄭文燦，現在的行政院副院長，一通電話打過去，就說：我要你放貸給這兩家企業！後來她在節目上爆料之後，就馬上取消了，不敢做這件事，這案子就沒了。主持人謝曜州問：鄭文燦有回應嗎？「他沒有回應，我是在吳子嘉的節目講的，他私下打電話給吳子嘉說：這個事情沒有了！」意思就是說別再講了，我們已經取消了，「但是也證明了說，我的爆料是真的！」

徐巧芯直言，2021年12月爆的料，到現在已經2023年了，合作金庫裡面還是一片綠油油！「所以剛剛主持人說到跟新潮流有沒有關係、跟賴清德有沒有關係的時候，我直接馬上聯想到的是這個案子！」所以不只一個人，蔡見興是正國會的，賴清德是新潮流的，鄭文燦是新潮流的，所以不只一個派系、不只一個人，把合作金庫的錢當成好像很容易可以去做使用，這裡面問題非常大。

「尤其是有65歲的上限以後，為什麼你還要去簽准他(蔡見興)？」徐巧芯提到，一定是有關係就沒關係，有人脈在，幫別人處理事情好講話，所以人家才會讓你這樣做。現在如果公股銀行都要搞成一片綠油油，到底背後的貓膩還有多少？真的要繼續追下去！