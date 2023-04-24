八點檔女神韓瑜五官精緻、皮膚白皙，有著凹凸有致的好身材，是不少觀眾心目中的夢中情人，除了演技精湛，還有超強駐顏術，完全看不出來她今年已經43歲，她過去在《家和萬事興》中和男星謝承均飾演一對，近日兩人在外巧遇，韓瑜曝光私下合照，引來粉絲討論。

韓瑜今（24）日在社群平台發文寫下：「默默快閃回台北的時候，居然在車站門口巧遇仔哥（謝承均）」，她直誇謝承均又瘦又帥，「硬要跟邋遢的我拍照，是故意刺激我的吧」，照片中謝承均摟著韓瑜，兩人親密依偎，韓瑜穿著印花洋裝，長髮披肩看起來沒有用髮膠定型，白皙的臉龐幾乎無妝容，但素顏模樣仍然非常漂亮，她在文末送上對謝承均新劇《天道》祝福，並直呼：「也期待下次我們能有機會合作」。

貼文曝光後，大批粉絲留言：「韓瑜越來越漂亮了」、「期待你們合作新戲」、「帥哥配美女，期待有兩位的戲」、「懷念家和萬事興組合」、「妳好謙虛」、「是天助跟珊妮」、「漢昇正男」、「什麼時候可以再演一對」、「沒有邋遢，很自然啊」。韓瑜和謝承均十幾年前就認識了，當時他們在《意難忘》中扮演一對，後來在《家和萬事興》中再次扮演夫妻，韓瑜飾演的李正男嫁給謝承均飾演的蕭漢昇當百貨執行長夫人，但生下女兒後就車禍毀容墜海，曲折劇情讓觀眾看到十分揪心。