美式賣場好市多提供許多價格實惠的商品，吸引不少忠實粉絲光顧。近日有男子表示，他在好市多買了2箱科克蘭機油，想起上個月買的同款機油還沒開封、價格更貴，洽詢店家後對方直接讓他退貨這次買的其中1箱，並退費上個月購買的價格。不過貼文曝光後，竟引發兩派網友對於這種「撿便宜」方法展開論戰。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，某天逛好市多時他搬了2箱機油，1箱價格697元，此時他想起上個月也買了1箱價格850元的同款機油還沒開封；原PO透露，到櫃台查詢後，店員說可以讓他直接退貨這次買的其中1箱，但退費是以上個月購買的850元計算，讓他不用把當初買的那箱機油再搬回好市多，讓他大讚「這真是方便消費者的服務」。

對此，許多網友認為不該濫用退貨機制，「有次我買了空氣清淨機，一個禮拜後降價2千，我知道這個方法，工作人員也有教過，但是我沒有退，已經買了就自己認了，自己的選擇要別人去承受，不太合理」、「沒有不合法只是感官不好…」、「退貨機制這樣用的？！」

但也有不少人認為，這是好市多退貨機制的合理使用方式，「他只是分享而已，店家也是建議接受並且提供選擇這種退貨方式，是合法的，我覺得情緒勒索不要退的人就不用了」、「買貴退差價的概念」、「多退幾次年費就有了，下次選輕一點的東西退」、「好市多的服務人員真的超讚的，很會替顧客著想」、「這是會員的小確幸，使用上合情合理」、「做法正確，店員也是這樣教的，大家都省事」。