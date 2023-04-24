國防部證實，山東號航艦編隊正於西太平洋航訓，距離鵝鑾鼻東南方約120浬，我方正在嚴密監控。與該艦同型的遼寧艦，目前動態卻引起爭議，大陸官方媒體稱遼寧艦也在演訓中，但是香港軍事評論員梁國樑則認為，據遼寧艦10天之前的照片來看，應該還在船塢中檢修，也就不太可能在西太平洋訓練。這又引發了遼寧級航空母艦動力系統的討論，這種傳統蒸汽輪機是不是落後?運轉準備時間是不是需要到2天?

軍艦的動力來源，粗略可分成常規動力與核動力兩種；其中常規動力又可再細分成蒸汽輪機、柴油引擎、燃氣輪機三種。航空母艦由於體積巨大，很難採用柴油引擎，而艦用燃氣輪機到1960年代之後才被發明，因此，在核動力之前，包括美國的航空母艦也都是蒸氣輪機。

甘迺迪號是美國最後一艘重油鍋爐蒸氣輪機的航空母艦，在加速時會暫時冒黑煙。(圖/美國海軍)

傳統動力航艦需要煙囪，所以艦島會比較大。圖為美利堅號。(圖/美國海軍)

蒸氣輪機的原理與瓦特的蒸氣機沒有什麼區別，只是推動蒸氣輪機的鍋爐有所不同，在瓦特時代是燒煤動力，而進入20世紀以後，則改用重油，因此又叫重油鍋爐。

相較於煤炭很佔空間以，重油就顯然經濟實惠的多，而且燃點高、閃點高、熱值高，一直是遠洋船舶的主要燃料。不過重油也有缺點，包括流動性差，雜質多，燃燒不充分時容易冒黑煙。另外，要點燃重油也需要一段時間，重油非常的黏稠，需要先用輕柴油點火把它烤化，大約130度左右才具有流動性，這時才能夠進入鍋爐裡霧化，並燃燒。

在整個過程中，鍋爐還需要注意受熱平均的問題，假如受熱不均，容易產生熱應力損壞設備，所以要逐步提高溫度，過程不能太快。以美國最後一艘傳統動力航艦-約翰甘迺迪號（CV-67,USS JFK）為例，如果是冷開機，需要提前一星期點燃4台鍋爐中的其中1台，對數英里長的蒸汽管道預熱。正式出發前12小時，再啟動剩餘3台鍋爐，必須要一台一台點火 ，每點一台都要再檢查一次，確保運行正常。

遼寧號的「親大哥」，也就是俄羅斯的庫茲涅佐夫號航空母艦母，是由4台蒸汽輪機+8台增壓鍋爐。正常冷開機時，也需要5~6小時燒熱鍋爐，再加上汽輪機準備時間，少則10小時，長則20小時以上。

綜上所知，科幻電影《超級戰艦》(Battleship)當中，幾位退伍老兵只花了幾個小時，就把已成博物館的密蘇里號戰鬥艦給重新啟動，完全是不可能的。事實上，正因重油鍋爐的開機時間曠日費時，因此傳統動力航艦不會輕易關機，即使是回港休整，也會儘量維持在鍋爐低度運轉狀態，從這從鍋爐不停機的情況啟動，就叫做「暖開機」，那麼速度就快多了，只要1~2小時就能出發。

雖然重油熱量高，動力強，但是要維持6萬噸以上的航空母艦在海上行動，需要不斷的補注燃料，因此核動力是較好的選擇。事實上，包括企業號與尼米茲級航空母艦，它們的蒸氣輪機與傳統動力航艦差別不大，只在改用核反應爐取代重油鍋爐。

因此核動力航艦完全冷卻到充分啟動，其實也需要相當長的時間，整個過程最快也得十幾個小時，長則一天多。所以反應爐一旦啟動，除了大修、換燃料或退役，也輕易不停機。靠港停泊時，也只是降低功率，提升功率只需1~2小時，再加上其他準備時間，差不多4小時就能出發了。換言之，都是暖開機的話，核動力和蒸汽輪機航母啟動速度相差不大。

不過，進入21世紀之後，電傳動力系統開始興起，也就是驅動螺旋槳的不再是渦輪機，而是俗稱馬達的電動機。至於供電系統，就可以做到多元化，只要有足夠的轉力驅動發電機就行，因此核動力、柴油機、燃氣輪機都可以擔任電力來源。也就終於可以取代重油鍋爐。

綜上所述，大陸航空母艦若是要從在冷機啟動，到可以航行的狀態，確實需要好幾天的時間，能在48小時完成，已算很有效率的。目前大陸也在進行船用核電動力系統的開發，屆時情況會有所不同。