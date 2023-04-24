穆迪在3月將First Republic Bank、Zions Bancorp、Western Alliance Bancorp、Comerica Inc、UMB金融集團及Intrust金融公司等6家銀行列入重新審查名單，結果這6家銀行在最新報告中全數遭到降評。
最新報告另指出，Associated Banc-Corp、First Hawaiian Inc、Washington Federal Inc及U.S. Bancorp等5家銀行也遭到降評。
信評機構穆迪（Moody’s）繼今年3月重新審查美國6家地方銀行信評後，最新報告指出這6家銀行皆遭到降評，還額外調降另外5家銀行信評，總計有11家銀行遭到降評。
穆迪在3月將First Republic Bank、Zions Bancorp、Western Alliance Bancorp、Comerica Inc、UMB金融集團及Intrust金融公司等6家銀行列入重新審查名單，結果這6家銀行在最新報告中全數遭到降評。
最新報告另指出，Associated Banc-Corp、First Hawaiian Inc、Washington Federal Inc及U.S. Bancorp等5家銀行也遭到降評。
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