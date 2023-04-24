穆迪在3月將First Republic Bank、Zions Bancorp、Western Alliance Bancorp、Comerica Inc、UMB金融集團及Intrust金融公司等6家銀行列入重新審查名單，結果這6家銀行在最新報告中全數遭到降評。

最新報告另指出，Associated Banc-Corp、First Hawaiian Inc、Washington Federal Inc及U.S. Bancorp等5家銀行也遭到降評。

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