《路透》分析數據後發現，在截至今年3月的財年，OPEC成員國（中東與非洲國家居多）所產原油在印度油市的占比，從2021／22財年的72％跌到59％。

印度進口俄羅斯原油的比例，升至創新高的26.3％；從中東與非洲國家進口原油的占比，分別跌至55％和7.6％，來到22年低點。

2021／22財年，中東與非洲國家進口原油占印度總進口量的比例，各自為64％、13.4％

數據顯示，上一財年（今年3月為止）俄羅斯首度超越伊拉克，躍為印度第一大原油供應國，還將OPEC龍頭沙烏地阿拉伯擠到第三位。

OPEC原油在印度油市失寵，主要是印度成了俄國海運原油的頭號買家，過去印度礙於運費高，對進口俄油敬謝不敏。克里姆林宮下令入侵烏克蘭，俄國石油遭西方禁運制裁。

2022／23財年，印度平均每日輸入160萬桶俄國原油，約占印度每日總進口量465萬桶的23％。

產油國聯盟OPEC+預計今年5月減產，若俄國石油的供應保持高檔，可能進一步擠壓OPEC今年在印度進口原油的占比。印度是全球第三大石油進口國。

金融數據供應商路孚特（Refinitiv）分析師尤哈克（Ehsan Ul Haq）指出：「俄國原油已經比中東類似等級的石油便宜，OPEC減產是搬石頭砸自己的腳，恐更加侵蝕在亞洲的市占。」

另一方面，《路透》引述俄羅斯政府內情人士披露，俄國今年的原油產量，預計超過4.8億噸，相當於日產960萬桶。此排除凝析油不計的數據，符合俄國從3月到今年底，每日減產50萬桶至950萬桶的承諾。