買房眉角多，座落位置也很重要，就有一名網友打算要買房，原本一律鎖定臨近馬路的大樓，卻被朋友建議應該買安靜的巷弄大樓，讓他好奇有多少人會在意房屋是否臨路，引起兩派網友討論優缺點，只能靠2個條件彌補。

一名網友在PTT房屋板發文請益，表示自己長久以來都是住在臨近馬路的大樓、公寓，最近想買房鎖定臨路大樓，認為臨路大樓開車出來直接上路方便，通常生活機能也好，就算怕噪音裝氣密窗就好，但朋友建議巷弄內大樓才安靜，讓他好奇大家會在意房子有沒有臨路嗎？

貼文引起眾人熱議，有人認同臨路大樓方便性，「喜歡臨路，地址簡單方便，巷弄一堆窄小的不舒服」、「住習慣了就挑臨路」、「台北市豪宅都是臨路」、「臨路才值錢，你想想看正敦化南路、忠孝東路、仁愛路、松仁路」。

另一派網友則不推薦臨路大樓，「很難開窗，空氣不好，自然派的不愛」、「臨路超吵，住過一次就絕對不再碰」、「臨路吵死，特別是公車，無法開窗」、「住的地方就是越單純越安靜越好，氣密窗最強就是擋40分貝而已」、「覺得巷弄清幽比較舒服 尤其大路要到好晚才比較沒車」。

還有內行人提出解方，建議原PO可以挑選高樓層、後棟戶，「臨路大樓，但是後棟的高樓層才是最佳解」、「臨路的建案，不一定要買房間臨路的戶別啊」、「主要幹道第一排至少買個十幾樓以上才不會吵」、「10層的話巷弄好，30層的話，巷弄或臨路都沒差，看地點重要」。