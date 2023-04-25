運彩「過關組合」投注方式因為可以兼顧「中獎機會高低」及「中獎金額大小」，愈來愈受到大家喜愛，有購券者以1,450元以「過關組合」投注抱回382,715元獎金，他到底是怎麼買的，今天就來跟大家分享一下。

他專挑「過關組合」中獎38萬元獎金

台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

「過關組合」可以擇定2場以上(最多到8場)的比賽，同時購買「過1關(又稱單場)」、「過2關」、「過3關」、「過4關」…及「過8關」等組合。這樣的投注方式結合了「過關」與「組合」，其中「過關」(又名串關)是可以讓賠率連續相乘獎金變大、「組合」則可讓中獎的機會提高，把兩者結合在一起，就是所謂的「過關組合」，是一種可以兼顧「中獎機會高低」及「中獎金額大小」的投注方式。

過關組合

今年1/30有位高雄投注站的購券者，他買運彩時挑了8場足球賽事，並且採用過關組合的方式來增加中獎機會與提高中獎的金額，分別是1.「尼姆Vs. 甘岡 不讓分客勝 賠率2.95倍」、2.「勒哈佛爾Vs. 波爾多 不讓分客勝 賠率2.80倍」、3.「聖艾蒂安Vs. 巴斯蒂亞 不讓分主勝 賠率2.25倍」、4.「亞眠Vs. 尼奧爾 不讓分客勝 賠率2.10倍」、5.「保羅Vs. 巴黎 不讓分客勝 賠率3.60倍」、6.「奎維利Vs. 格勒諾伯 不讓分主勝 賠率2.10倍」、7.「瓦朗西納Vs. 索察 不讓分主勝 賠率1.60倍」以及8.「康城Vs. 安錫 不讓分主勝 賠率2.75倍」，買「過6關」(C8取6)28個組合及「過8關」(C8取8)1個組合，共29個組合，每組合50元，合計投注1,450元，比賽結果8場全數命中，開心中獎382,715元。

足球不讓分1,450元買「過關組合」中獎382,715元獎金

「過關組合」中獎382,715元獎金彩票

從他的投注內容可以看出2個眉角：1.專挑足球不讓分玩法。2.買過關組合兼顧「中獎機會高低」及「中獎金額大小」。提供大家投注參考。