一年一度的母親節即將到來，這個特別的日子讓我們有機會向媽媽訴說感謝的心意。無論年齡大小、距離遠近，子女在媽媽眼中永遠是孩子，而媽媽對孩子而言肯定是生命中最重要的那個人。無法說出口的愛意，不妨藉由送錶來讚美生命中最棒的女性。

今年，就為媽媽選購一款專屬於她的獨特時計吧，送媽媽手錶最能感動她的地方是「珍惜相處時間」的寶貴意義。漢米爾頓今年精選出多款兼具時尚外觀與實用性能的錶款，讓戶外型媽媽、典雅氣質型媽媽與風格大膽喜嘗新的媽媽，都能覓得最適合的完美腕錶，突顯她的個性，讓這份情意成為彼此間的美好回憶。

美國經典系列LADY HAMILTON NECKLACE石英腕錶

喜歡一物多用、務實又熱愛妝扮自己的媽媽，最適合漢米爾頓今春全新上市的「Lady Hamilton Necklace錶款」，透過俐落線條和對比色調展現1930年代的裝置藝術美學，既是腕錶亦是珠寶。設計靈感源自於1950年代面世並深受裝飾藝術時期啟發的Lady Hamilton Vintage腕錶，融合雋永魅力和前衛造型。這款腕錶的吊墜配備19毫米 x 15毫米長方形錶殼，搭配陽光射線紋錶盤，作為項鍊的一部分來配戴，或搭配精緻鍊式錶鍊作為腕錶來配戴，可靈活搭配她的風格和喜好穿搭。此款Lady Hamilton Necklace腕錶配備一條可調整鍊帶的綠色流蘇吊墜，突顯出獨有的元素與色調，舉手投足間掌握裝飾藝術的神髓。

爵士系列OPEN HEART自動上鍊機芯腕錶

爵士大師系列 OPEN HEART 36毫米櫻花粉鏤空腕錶，不鏽鋼鍊帶，3萬3300元。(圖片/漢米爾頓提供)

爵士大師系列 OPEN HEART 36毫米珍珠母貝鏤空腕錶，白色皮革錶帶，3萬4000元。(圖片/漢米爾頓提供)

推薦給典雅氣質型媽媽漢米爾頓腕錶，是今年春天首款淡粉紅面盤腕錶，從綻放花朵所擷取的靈感，爵士大師系列Open Heart腕錶以粉紅外衣為腕間增添魅力，36毫米Open Heart精鋼腕錶的鏤空設計錶盤，配以櫻花細膩粉紅色，更彰顯典雅外觀與創新工藝之間的完美平衡。另外還有白色珍珠母貝面盤搭配白色柔軟小牛皮帶，讓媽媽多一個優雅的選擇。

美國經典系列愛慕石英腕錶

美國經典系列愛慕石英腕錶，皮革錶帶，1萬5400元。(圖片/漢米爾頓提供)

喜愛細膩復古風格的媽媽，首推美國經典系列愛慕石英腕錶，回歸面盤上搭載羅馬數字及6點鐘方位小秒針計盤的經典設計，有著專業人士精準幹練的形象，明亮綠松色皮革錶帶呼應羅馬數字顏色，呈現有朝氣的女性風情。另外還有淺棕色皮革錶帶款，凸顯沉穩內斂女性獨特個性。

爵士大師系列PERFORMER自動上鍊機芯腕錶

漢米爾頓爵士大師系列Performer 34毫米自動上鍊機芯腕錶，米色緞面錶帶，3萬8200元。(圖片/漢米爾頓提供)

也可以為愛好戶外活動的媽媽，挑選漢米爾頓爵士大師系列，今年初全新推出時尚運動風「Performer系列」共11款，其中，34毫米女錶提供多種配色及快拆錶帶的設計，適合穿梭於不同場合，搭載H-10自動上鍊機芯，低調簡約的放射線紋飾或珍珠母貝錶盤可供選擇，專為追求功能與時尚風格的媽媽而設計，足以應付週末生活假期的運動冒險，也具備了駕馭套裝正式場合的精緻外形。

Hamilton 台灣直營通路：

信義新光三越A8 3樓

信義遠百A13 3樓

板橋大遠百 2樓

新光三越台中中港店 5樓

高雄漢神巨蛋店 3樓