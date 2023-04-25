2050年淨零碳排目標，明年起將首度開徵碳費，即使費率、對象尚未確定，但建築業已經「聞碳色變」甚至有建商直言，未來石化、鋼鐵及水泥的碳費被課徵後，營建業會轉嫁成本在房價上，未來低房價時代不再。對此，許多網友吐槽，台灣哪裡還有低房價？早就沒了。

工商時報報導，昌益建設總經理、新竹市不動產開發公會理事長朱彥龍分析指出，成本被層層堆疊後，未來低房價時代不再，碳費開徵後，水泥和鋼鐵、石化等碳排大戶首先被課徵，營建業再被轉嫁，成本將最終勢必反應在房價上，預期2024年，更大條的房市利空，才要出現。

然而PTT網友們對此說法感到不以為然，狠虧「利空？房價不是會大漲嗎」、「哪次不是轉嫁消費者，漲價的理由越來越多了」、「房市哪是利空，漲價賣不就好了」、「利空是對自住的買方吧」、「鋼筋跌，房價也沒跌，拿某項成本來當漲價理由，真掉漆」、「新屋漲，中古屋比價漲，新屋再比中古又漲，怎麼跌。」

此外，有人感嘆買房越來越難了，「未來低房價時代不再？？現在就不再了不是」、「房價不可能跌啦，沒跟上的，會被玩爆」、「房價這麼貴了，再漲也只是讓人更買不起」、「香港化了，未來資本家才有能力買房」、「唯一利空是怕沒有人要買房。」