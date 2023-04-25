全球首富、法國酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾（Bernard Arnault）已經高齡74歲，美媒揭露，育有5名孩子的他每月固定花90分鐘和子女進行午餐會，美其名是午餐會，但阿爾諾會在用餐期間一一詢問子女對集團營運的看法，以此「面試」市值達4800億美元（約新台幣147兆元）的集團未來接班人。

法國酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾（Bernard Arnault）1月任命長女黛爾芬出任克麗絲汀迪奧負責人。

■每月90分鐘午餐會「面試」

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，阿爾諾每月固定召集5名子女在集團總部享用午餐，這場午餐會通常會持續90分鐘，消息人士透露，阿爾諾會先大聲念出他早已在iPad上準備好的討論事項，接著他會站起身來繞著桌子，走到每位子女旁一一詢問他們的意見，他的問題包括對集團內某位主管的看法，或者是某個旗下品牌是否該進行改組，以此「面試」未來接班人。

阿爾諾靠著併購對手及培養新銳設計師，一手打造市值達4800億美元的路易威登集團，作為現任全球首富，他已經花費數十年培育5名子女經營集團，包括從小就加強孩子們的數學能力，帶著他們出差、上談判桌，如今阿爾諾更收緊家族對集團的控制，讓已經長大成人的子女們空降集團重要職位，培養他們有一天能正式接班。

圖為2021年7月阿爾諾（右3）與第二任妻子海倫（Helene Mercier，右4）、長子安托萬（右1）長女黛爾芬（右2）、次子亞歷山大（左1）、三子弗雷德里克（左2）、么子尚（左3）的合影。（資料照／TPG、達志影像）

■5子女空降集團重要職位

阿爾諾一共育有1女4男，48歲長女黛爾芬（Delphine）1月獲任命為集團第二大牌克麗絲汀迪奧高級時裝公司（Christian Dior Couture）負責人，45歲的長子安托萬（Antoine Arnault）則在幾周前成為持有家族股份上市公司的執行長。

圖為阿爾諾長子安托萬與妻子、俄羅斯超模暨慈善家沃迪亞諾娃（Natalia Vodianova）2013年的合影。（資料照／美聯社）

阿爾諾第2段婚姻中生下的3名兒子同樣空降重要職務，30歲次子亞歷山大（Alexandre Arnault）出任珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.）執行副總裁，28歲的三子弗雷德里克（Frédéric Arnault）負責手錶精品豪雅（TAG Heuer），24歲么子尚（Jean Arnault）是集團手錶部門的行銷開發總監。

圖為2021年7月阿爾諾5名子女的合照。由左至右依序為次子亞歷山大、長女黛爾芬、長子安托萬、三子弗雷德里克及么子尚。（資料照／TPG、達志影像）

■多年工作夥伴擔任子女導師

不只讓子女空降重要職位，阿爾諾也安排多年工作夥伴指導子女，例如71歲的迪奧執行長陶里達諾（Sidney Toledano）以及已於1月卸任的66歲路易威登主席柏克（Michael Burke）就是孩子們的重要導師。陶里達諾說，阿爾諾會讓他們盯著子女的表現，詢問性格特質，以及是否需要修正。陶里達諾預計幾個月內離任。

例如黛爾芬過去就在陶里達諾帶領的迪奧工作12年，2013年轉到路易威登接受柏克指導。接任迪奧執行長的黛爾芬日前出席迪奧時裝秀，她在後台評價剛亮相的手提包，直言有光澤感的包款將重新受到歡迎，一旁看著她的陶里達諾就像驕傲的父親，稱讚黛爾芬在他與柏克的指導下「活了下來」，「她打過疫苗了，打了2劑。」

圖為2023年1月黛爾芬（圖左）出席迪奧巴黎時裝周春夏發表會活動。圖中為韓團BLACKPINK成員JISOO，右為弗雷德里克。（資料照／TPG、達志影像）

儘管阿爾諾幾乎從未公開談過接班，但親近人士透露，他想著這件事幾十年了。他也從未透露會選擇誰接班，僅表示會根據功績來決定。

知情人士說，阿爾諾的5名子女都互稱兄弟姊妹，不會強調同父異母的關係，他們小心翼翼地避免製造敵對或衝突，也不會互開「誰最厲害」的玩笑。

陶里達諾說，他相當有信心5名孩子能克服歧見，因為阿爾諾從小就教導他們公司利益擺第一。