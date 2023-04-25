國防部證實台灣正與美方磋商，在台建立軍備「區域緊急庫存」，外界憂心兩岸情勢升高。前立委郭正亮24日在《新聞大白話》節目指出，美國有意在菲律賓卡加煙省建立彈藥庫，但菲國不願意；也想在沖繩設，沖繩知事反對，但岸田政府同意。在台設庫存說是怕台海衝突，美日都無法靠近補給，真正目的就是要放在台灣。但難道放在台灣就不會成為打擊目標？陸方遠程火箭砲到時打的一定是裝甲車、彈藥、飛機等庫存。

「到底是儲存彈藥，還是緊急庫存？」郭正亮表示，美國他在設想，他本來是要放在日本，就是沖繩，沖繩知事反對，可是日本政府是同意的，就是說他需要有一些庫存的彈藥，據了解是100多個地方。可是美國國會最近不是做兵推嗎？就發現台海萬一發生戰爭之後，美國根本就沒有辦法靠近補給。所以才會開始有這種想法，就是說，恐怕就要先放在台灣！所以邱國正講這個，坦白講，兩個根本就同一個意思。

「邱國正說，這個不是預存彈藥，事實上就是啊！」郭正亮提到，因為美國本來就想說，我從日本、或從菲律賓，可是菲律賓目前不願意。菲律賓那個卡加煙省，美國也是想要建立彈藥庫，菲律賓就不願意，他覺得他會變成箭靶！坦白講，日本那個彈藥原本如果是針對台灣在預存的話，他一樣會變成箭靶！可是日本本來跟中國的關係就不太好，所以目前岸田政府是傾向要放在日本。

郭正亮指出，可是現在做完國會兵推之後發現，到時候如果真的發生衝突，你根本運不進來！「所以才會有這種idea（主意）。」所以才會傳出來說，台日跟台美同時在協商，因為同時協商，所以他說這個叫「區域緊急庫存」。

「拜託！真正的目的就是要放在台灣！」郭正亮直言，因為日本他們擔心到時候運不進來，所以事實上就是要預存台灣。可是這裡面會有一些問題，比如說，你放彈藥的地方人家都不知道嗎？你難道放在台灣就不會變成打擊目標嗎？既然放在沖繩會變成打擊目標，菲律賓也知道他會變成打擊目標，你放在台灣就不會？你是放在地下100公尺是不是？這恐怕也要做一點說明，不然事實上它就會變成預先被打擊的目標。

郭正亮強調，這次中國大陸的軍演就用了火箭砲，而且是遠火、遠程火箭砲，遠程火箭砲到時候打的一定是庫存，裝甲車、彈藥、飛機這一類標的，所以你如果有這種想法，人家不會標定你當作打擊目標？不太可能！