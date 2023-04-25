國民黨台北市議員徐巧芯22日在立委黨內初選勝出，不只網路民調領先，連黨員票也能險勝1票。前立委郭正亮24日在《大新聞大爆卦》節目強調，不要以為她沒有走組織路線，徐巧芯是一個一個打黨員電話，如果能見她就去你家按門鈴，真的是很勤快，也必然會是國民黨的一個異數，選立委將形成外溢效應。郭正亮還透露，他自己也介紹一些朋友幫忙，如富台新村長大的美麗島電子報董事長吳子嘉，就幫她介紹了約30票。

郭正亮表示，徐巧芯真的非常特殊，她在網路跟綠營的網軍交戰，藍營只有這麼一個！去年的地方選舉，她跟王鴻薇兩個人最亮眼，所以是去年就很亮眼，不是現在才突然亮眼，所以是一個很難類比的例子。

「也不要以為她沒有走組織路線，她最後贏1票，對不對？」郭正亮提到，「事實上我也介紹了一些朋友幫她忙！」因為有一些朋友有藍的票，比如說吳子嘉，吳子嘉是富台新村長大的，他們就有一些特殊的線，「據我了解，他就幫她介紹了差不多30票！」

郭正亮指出，松信的國民黨員大概接近5千，後來投出來是接近1千5，徐巧芯是5千個一個一個打！她是如果能夠見，她就去你家按門鈴，這種選法很少人能做到吧？她打電話給你，如果你有接，聊上了，如果對你沒有惡感，她就真的去按門鈴。

「就是這樣啊，我覺得真的也是很勤快啦！」郭正亮強調，她的媒體資源、網路上的熟悉度，還有長年找議題，讓自己不斷地有存在感。她事實上新聞從來沒有斷過，這其實難度很高！連自己這個選過這麼多次都很佩服她，覺得這個太不尋常了，她必然會是國民黨裡面的一個異數。

郭正亮直言，就像當年韓國瑜的外溢效應一樣，她選立委一定會外溢，因為她太特殊了！