國民黨台北市議員徐巧芯24日在《國民大會》節目指出，她記錄許淑華議會出席狀況的緣由，一切都起因於「這件事」

徐巧芯提到，這一切的源頭就是她在委員會裡開會，因為那天家裡有事情，所以請假離開，但是前面的議案已經處理完畢，所以程序非常周全。但綠營卻去看監視器說她是芯水小偷，說她領走2450元，還把她上節目的時間跟委員會的時間搞在一起，其實委員會是早上，上節目是下午，委員會早就開完了，是不同的事情，故意把它混淆跟扭曲。

「所以這個事情我就超不爽的，就想說：好啊，要抓詐領出席費是不是？要抓大家來抓！」徐巧芯指出，從那一天開始，連續3年，她就一直記著前面那一位許淑華。那為什麼要針對許淑華？「是因為我知道她是中常委，然後知道民進黨中常會是下午1點半」、「就是看你當天有沒有來，那個會議是一定要到的」。

徐巧芯強調，許淑華說她每個禮拜三下午都固定在宮廟作法律服務，但網路上查得到她在民進黨中常會的紀錄鄉。