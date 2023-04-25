國民黨立院黨團24日開記者會質疑國內槍擊、黑槍氾濫問題，治安敗壞，行政院卻只會把責任甩鍋給地方政府。沉默了一天，警政署在24日晚間9時許，備妥數據回應指出，治安狀況平穩，阻詐也有一定成效，台灣更被評為世界安全指數第3名的國家，呼籲客觀看待治安議題，多給警察支持與鼓勵。

警政署表示，治安是長治久安的工作，近20年全般刑案發生數自民國93年52萬2305件下降至111年26萬5518件，此間除了110年受疫情爆發影響為最低，而111年隨著疫情趨緩，逐步解封，民眾社會互動增加，發生數也跟著上升，整體來說，治安狀況平穩。

另外攸關民眾生命身體安全的暴力犯罪，如殺人、擄人勒贖、強盜及搶奪等，自93年1萬2706件下降至111年499件，更為歷史低點。

至於詐欺犯罪，警政署指出，近年詐欺犯罪於世界各國呈大幅增加趨勢，而目前因應各國面臨的電信詐欺犯罪問題，政府積極推出打詐1.5策略，對抗此類犯罪跨境化、組織分工化、身分隱匿化、金流虛擬化的問題。從「識詐」、「堵詐」、「阻詐」及「懲詐」4個面向推動策略及具體措施。

以數據來看，111年的關懷提問攔阻金額，較110年增加128％以上，並有效防制民眾遭詐騙金額達新台幣67.7億元；111年8月至12月期間詐騙簡訊案件數大幅下降9成、疑涉詐欺境外警示帳戶全年度攔阻成功135案，攔阻金額約1億4000多萬元；111年較110年查獲詐欺集團件數提升30％、查獲嫌犯數提升40％；另與Meta公司建立綠色通道，從源頭遏止涉詐貼文及加速警方調閱資料流程。

警政署強調，在台灣可以安心出門、也適合旅遊，近期從全球資料庫Numbeo各國「安全／犯罪指數」排名，台灣在142個國家裡，以安全指數83.8、犯罪指數16.2名列第3，這是國際社會所認同，而隨著社會發展會產生不同的治安狀況，犯罪永遠在找新門道，警政署等政府部門對於犯罪狀況產生均立即因應，從法制面、行政管理面等進行修正加以防制。

警政署說，請社會大眾放心，台灣治安穩定、良好。警察戮力維護治安，十分辛苦，希望各界能多給警察支持與鼓勵，並客觀看待治安議題，讓警察秉持專業推動維護治安工作。