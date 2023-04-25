即將抵美進行國是訪問的南韓總統尹錫悅日前說台海為全球議題。白宮表示，能預期未來幾天印太緊張情勢將是重要議題，也能預期美國總統拜登對兩岸緊張的處理立場非常一致。

尹錫悅即將抵達華府進行國是訪問，他預計在26日與拜登（Joe Biden）舉行會談，會後並將召開聯合記者會。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天在華府外籍記者俱樂部向外媒簡報尹錫悅訪美行時，被問及對尹錫悅日前表示台灣議題是全球性議題的看法，以及拜登與尹錫悅會談是否會觸及台海議題。

柯比不願對尹錫悅的談話表達意見。談到台灣，他指出，可以預期在未來數天，印太緊張情勢將是重要議題，不只北韓，還有來自中國的一系列挑釁與脅迫性行為，特別是在南海與台灣海峽。

柯比指出，拜登將會一貫地清楚表明，沒有理由將這些緊張局勢轉變成任何形式的衝突。美國的一中政策不變，不支持台灣獨立的事實不變，美國將持續依循「台灣關係法」向台灣提供自我防衛能力的事實也不變。

他表示，尹錫悅可以預期拜登對兩岸緊張局勢的處理立場將「非常、非常一致」，與過往大同小異，不僅在拜登政府如此，過去政府也是如此。

尹錫悅18日接受路透社專訪時說道，台灣議題不單純是中國與台灣之間的問題，而是跟兩韓關係同樣影響國際社會的全球性議題。他並指台灣緊張情勢是因為試圖以武力改變現狀，韓國和國際社會堅決反對這樣的改變。

尹錫悅的這番說法引來中韓外交戰火。中國外交部批評「台灣問題不容他人置喙」，南韓外交部隨後發布聲明，認為中國外交部對他國元首發言的反應「是嚴重外交失禮」，令人質疑中國國格，同時召見中國駐韓國大使邢海明表達強烈抗議。（編輯：陳彥鈞）1120425