近幾年來隨著中美關係與台海情勢日趨緊張，許多智庫都依各自的專長與場景設定進行台海戰爭的兵棋推演，而且推演結果也受到各界的重視與議論。這些兵棋演結果有勝有敗，在不同推演中被捲入戰爭的國家有多有少，但美國與日本必然會捲入戰爭。更重要的是，所有的兵推都毫無例外地有非常接近的結果：交戰各方傷亡慘重，台灣成為一片廢墟。

美國國會中國特設委員進行的兵推沒有公布推演結果詳情，只表示台海戰爭雙方的傷亡都非常慘重。（圖／美聯社）

從前美國眾議院議長裴洛西訪台後，西方國家開始正視台海發生戰爭的問題，不只美國及其盟友升高了對中國的科技抵制，西方與東亞主要工業國家的企業大量地從中國撤離生產線，轉移到戰爭風險較低的地區。美國與日本等極可能被捲入台海戰爭的國家也認真地檢討戰爭準備的缺失，正在熱戰中的烏克蘭戰場，即時地為美國提供支援一場遠距離、高強度現代戰爭的實戰演練。在武器、戰術、彈藥與後勤上，都有了全新的戰爭體驗。

從前美國眾議院議長裴洛西訪台後，西方國家開始正視台海發生戰爭的問題。圖為1996年與2022年共軍導彈演習比較圖。（圖／中時新聞網製圖）

毫無例外的是，不論是戰略與國際研究中心(CSIS)、美國五角大廈、美國國會中共特設委員會、日本戰略研究論壇（JFSS）等各種近期舉行的兵棋推演，都將推演出日本與美國將會捲入台海戰爭的結果。因為中國在封鎖台灣之後，只要展開攻擊行動，就必然首先打擊位於日本的美軍基地，這是中共現行「反介入／區域拒止」戰術的主要精髓，以此阻斷美國對台灣的支援，在最短時間內、以最少的軍事代價迫使台灣投降。

US military war game over Taiwan.



Picture on the wall depicts US Marine occupation of Beijing during Boxer Rebellion in 1900 pic.twitter.com/Ak6wJdErPi — Carl Zha (@CarlZha) April 24, 2023

因此在台海戰爭初期，中共必須摧毀美軍將日本做為戰爭前緣基地的策略，日本方面也有類似判斷，所以毫不猶豫地要在這場戰爭中擺明姿態，要與美國一致行動。這不是因為日本如何眷戀台灣，而是深刻體認到身在東亞強權中國的壓力下，對台海的情勢有唇亡齒寒的感受。有國際政治專家形容，如同許多人把台灣比擬為烏克蘭，日本的角色就很像俄烏戰爭中的波蘭，一旦烏克蘭垮台，波蘭就極可能是下一個面對俄羅斯霸權欺凌的國家，因此波蘭毫不保留地掏出所有家當積極支持烏克蘭。

不論是美國軍方、美國國會、美國智庫與日本智庫所做的兵棋推演，都推演出日本與美國將會捲入台海戰爭的結果。（圖／中國軍網）

一些大陸的軍事分析人士認為，日本的軍力無法與中國對抗，因此警告它不要輕舉妄動。這種論調只有在網路上吸引狂熱小粉紅的作用，既不實際，也影響不了日本的輿論。若論綜合軍事力量，2023年《全球火力》（Global Power）將日本排名第8，還高於排名第9法國，若自恃排名全球軍力第3就能輕易碾壓日本，就應該回頭看看排名第2的俄羅斯入侵排名第15的烏克蘭有何種戰果。如果認為烏克蘭是因為有美國的支援才頂住俄羅斯，日本又何嘗不是美國在亞洲最重要與密切的盟友？

從中共建國以來，日本是最早一批與中國建交的國家，數十年來對中國的人道援助金額高居所有對華援助國家之首，日本在中國投資總額長期以來名列前茅，對華技術援助僅次於美國，積極且謹慎地經營與中國的外交關係。但近十幾年來中日關係快速惡化，其主要原因除了靖國神社與釣魚島之外，恐怕沒有人能說清楚是什麼現實的原因造成。台海戰爭一旦來臨，日本完全沒有選擇，即便執政者心有二念，中國先發制人地對駐日美軍基地或日本軍事設施發動攻擊，也會讓日本更加堅定地擁抱美國。

美日的台海戰爭兵推結果大同小異，中國與美日兩方都將損數百架戰機、百餘艘戰艦，同時各有2萬至5萬人傷亡。（圖／新華社）

美國在全球擁有數百個海外基地，其中規模最大的都在東亞的韓國和日本，中國認為駐紮在日本的美國軍事基地對中國威脅最大，其中駐紮在日本橫須賀港的美軍基地是美國太平洋艦隊最重要的基地之一，設有18座碼頭與19個大型軍艦的泊位，一旦亞洲發生戰事，美國航母艦隊與美軍的後勤補給都得依靠它。日本智庫笹川和平基金會下屬的戰略研究論壇所做的兵棋推演發現，一旦中共發動台海戰爭，日本將主動參與，參戰將失去144架戰機、自衛隊傷亡2500人；美國則可能喪失多達400架戰機、上萬官兵死傷；共軍則會損失156艘主力艦艇與2艘航母，並失去168架戰機與至少4萬名士兵傷亡。最終中共奪取台灣的行動將以失敗告終。

日本毫不猶豫地要在台海戰爭與美國一致行動，不是因為日本如何眷戀台灣，而是對台海的情勢有唇亡齒寒的感受。（圖／中國軍網）

美國智庫近期的兵棋推演結果也大同小異，雙方傷亡4~5萬人，戰機損失數百架、戰艦損失百餘艘，而各種兵推下台灣的情況也毫不意外地炸成一片廢墟，可以說是參戰各方皆損失慘重。在正常的情況下，如果美中領導人仔細算計，這樣的兵推結果必然使得決策者為之卻步，若往好的方向思考雖然令人稍事安慰，但歷史上的戰爭經常是意外情勢與誤解造成，在科技文明愈來愈進步的世界，期望我們以兵推結果為警惕，不要重蹈歷史的覆轍。