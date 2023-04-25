印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）指出，印尼蘇門答臘島（Sumatra Island）西部海域今天凌晨發生規模7.3強震，並引發海嘯警報。

路透社報導，歐洲地中海地震中心（EMSC）稍早的數據則顯示，這起強震規模為6.9。

歐洲地中海地震中心指出，強震震源深度為20公里。

印尼氣象氣候暨地球物理局還提到，規模7.3強震引發了海嘯警報。（譯者：陳彥鈞）1120425

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