投資人密切關注將於未來幾天公布的企業財報和經濟數據之際，美國股市今天走勢震盪，4大指數收盤互有漲跌。
道瓊工業指數上漲66.44點或0.20%，收33875.40點。
標準普爾指數小漲3.52點或0.09%，收4137.04點。
那斯達克指數下挫35.26點或0.29%，收12037.20點。
費城半導體指數下跌13.93點或0.46%，收3007.51點。（譯者：陳彥鈞）1120425
投資人密切關注將於未來幾天公布的企業財報和經濟數據之際，美國股市今天走勢震盪，4大指數收盤互有漲跌。
道瓊工業指數上漲66.44點或0.20%，收33875.40點。
標準普爾指數小漲3.52點或0.09%，收4137.04點。
那斯達克指數下挫35.26點或0.29%，收12037.20點。
費城半導體指數下跌13.93點或0.46%，收3007.51點。（譯者：陳彥鈞）1120425
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