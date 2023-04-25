投資人密切關注將於未來幾天公布的企業財報和經濟數據之際，美國股市今天走勢震盪，4大指數收盤互有漲跌。

道瓊工業指數上漲66.44點或0.20%，收33875.40點。

標準普爾指數小漲3.52點或0.09%，收4137.04點。

那斯達克指數下挫35.26點或0.29%，收12037.20點。

費城半導體指數下跌13.93點或0.46%，收3007.51點。（譯者：陳彥鈞）1120425