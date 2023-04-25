外送員送錯地址竟遭屋主開槍攻擊！美國佛羅里達男子湯瑪斯（Waldes Thomas）在當地時間15日與女友同車送貨時，因弄錯地點誤入另處庭院，兩人雖很快發現錯誤並嘗試離開，但屋主卻在

沒發出任何警告

情況下對兩人開槍、駕車衝撞湯瑪斯的車輛。

據《NBC》報導，在物流公司Instacart工作的湯瑪斯，當時雖透過電話跟客戶確認送貨地點，但還是搞錯詳細地址，停在同大道上的另間住宅前。湯瑪斯與女友一踏上草坪，就看見屋主走出門，持手電筒往他們照，接著還爬上貨卡並把車停在他們身後，阻擋退路。

湯瑪斯因屋主舉動察覺弄錯地址，並要女友趕快離開瞬間，屋主就掏出槍枝連開多槍，接著駕車衝撞湯瑪斯的車輛。湯瑪斯與女友事後雖報警，卻因屋主行為沒違反任何法律，以及客觀上是他們闖進別人的私人領域，因此檢警決定不起訴開槍屋主，令兩人感到難以接受。

湯瑪斯的女友表示，她能理解屋主的行為是出於保護自身安全和財產，但「沒搞清楚狀況就開槍是不對」，且當時兩人都嘗試離開，對方卻阻擋去路還攻擊。湯瑪斯則認為，屋主當時要做的應該是報警，而不是直接掏槍攻擊。

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