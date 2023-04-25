演過80多部作品的金鐘視帝的吳慷仁，每次的演出總讓人印象深刻，近期他在《模仿犯》中演出正派正直的檢察官，被網友認為是近年來的最佳作品，還獲得「最不像在演戲的演戲」、「收放自如的演技」等美譽；時報周刊CTWANT日前直擊戲約滿滿的吳慷仁，在台北南港車站外拍戲，現場有不少圍觀民眾，不過妙的是，難得有大明星近在眼前，大家看的不是視帝的好演技，而是紛紛議論他本人「真的好瘦」！
4月18日下午2點左右，楊雅喆的新作《腦洞大開》在台北南港車站外拍攝，一眼望去演員除了吳慷仁，其他似乎都是群眾演員。拍攝前，楊雅喆數度和吳慷仁說戲，兩人看起來也討論了一下怎麼呈現更好，期間導演不知道說了什麼有趣的事情，讓吳慷仁笑得很開心。
有一幕楊雅喆蹲著向坐在花台邊的吳慷仁和一個女學生打扮的演員說話，隨後女生離開，吳慷仁親切地笑著與對方揮手道別。由於拍攝地點就在車水馬龍的車站廣場，不少經過的民眾也佇足觀看，大部分女生看到這位大明星現身，當下反應自然是趕緊拿出手機猛拍，或是熱烈討論著「他好瘦」的話題。
到了下午2點17分，工作人員為吳慷仁穿上外套後正式拍攝，坐著的吳慷仁拿著手機自顧自地講了幾句後，起身走到一旁查看，感覺他的角色像是一個精神狀態不太正常的人，或者只是單拍他說話的部分，現場並沒有其他對手戲演員。2點半時劇組換到車站的另一個區域拍攝，準備期間吳慷仁、導演及攝影師等人站在路邊抽菸、聊天，吳慷仁邊聽邊笑還吐出舌頭。
抽完菸，吳慷仁將手上的菸蒂熄滅後交給工作人員協助處理，而不是隨意丟棄，導演楊雅喆也是將菸蒂放進口袋中，兩人的表現很有水準。而這也是本刊不只一次遇到吳慷仁抽完菸之後是將菸蒂妥善處理好，並不會亂丢到底上，維護環境的習慣良好。
3點左右，試走了幾次後，劇組正式拍攝，吳慷仁一路自言自語，很快便完成拍攝工作。3點半左右結束拍攝工作的他先去換裝，換了拖鞋，拿了背包，與導演會合後離去。也讓在場的民眾幸運地看了場免費的好戲。不過一直被圍觀者說瘦的吳慷仁，曾經因拍《斯卡羅》和《富都青年》時減重瘦到皮包骨，目前其實已經回復到算是他的標準身材了。
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