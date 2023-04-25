歌手ØZI上月在北流辦完演唱會，日前受邀赴泰國芭達雅參與「RollingLoud」音樂祭演出。有眼尖網友在Dcard上討論，ØZI這趟泰國演出似乎是帶著女友同行，並神出他女友身份，神級的顏值與身材引起討論，不禁大讚ØZI眼光真好。

ØZI日前才大方承認有固定約會對象，沒想到馬上被網友抓包女方真實身份，是在IG上小有名氣的模特兒Jane Chen。起因是ØZI日前在IG發出一則在泰國的限時動態，他坐在一處半戶外空間，耳朵上插著一朵花自拍。而女方也在其IG發出非常類似的照片，不但環境位置一樣，兩人還很有默契地都在耳朵上插著一朵花，頗有暗暗放閃的意味。

ØZI被網友抓包跟模特兒Jane疑似同遊泰國，雙方發出環境、主題都非常類似的照片，有隔空放閃的意味。（圖／翻攝IG）

由於實在太過巧合，不少網友跟著一起辦案，發現ØZI朋友的泰國發文中，有出現女方身影。而女方近期的貼文，ØZI幾乎是則則都按讚，讓人不得不懷疑兩人的關係。也有網友指出「在泰國演唱會看到他們摟在一起了啦」、「我前幾個禮拜下班的時候有看到他們，手都牽了，應該實錘」，不過都沒人拍下合影可以佐證。

Jane Chen在IG上有七萬多的追蹤數，分享不少她模特兒工作及旅遊等日常，Jane五官特別精緻立體，大眼睛、高挺鼻、瓜子臉，身材比例也極佳。根據網友所述，Jane才24歲，不僅從小美到大，是個天然美女，學歷也很好，有網友指出她「還念112」，而「112」正是台灣大學的別名 。

Jane是位模特兒，據傳她才24歲，五官精緻身材火辣，跟外型洋派的ØZI還挺配的。（圖／翻攝IG）

說到26歲的ØZI，不僅音樂才華受到關注，私生活也屢屢躍上版面，謝和弦前妻Keanna自爆「曾經有關係」、「我是砲友暈船嗎」，後來他寫歌回應「我就是壞，有一點花，That’s how I am」、「我就是playboy」。另外，去年他與前女友自拍性愛影片不慎外流，7名散播影片的網友已遭起訴。

單身3年的他，日前透露走過一年黑暗期，大方承認有固定約會對象，他說過去3年間有一些曖昧對象跟炮友，但都沒有進一步的發展，當時他想法比較隨性，覺得沒發展成也沒什麼大不了，但遇到現在這位固定約會對象，似乎改變了他的想法，覺得可以進一步追求交往，更大方承認有邀對方去看自己的演唱會，感覺感情生活應該讓他十分開心滿意。

Jane在IG上分享不少美照，有網友覺得她神似Angelababy，不過她更加美豔一些。（圖／翻攝IG）

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