展望今年，中菲行表示，第一季國際經濟景氣依然疲軟，美中對抗、俄烏戰爭、通膨威脅持續，經濟不景氣造成零售下滑，歐美客戶庫存壓力加大，國際運輸需求疲弱，供過於求造成運價低迷。

因應市場變局，中菲行持續建構實體通路和虛擬數位平台強化競爭力，在重要的利基、供應鏈移轉的市場戰略佈局，3月貨運量較上個月成長約2成，雖然較去年同期約減少3成，但低於營收5成的下降幅度，可望保持相當獲利。

Transport Topics公布2023全球海運、空運貨代50強榜單，是以2022年貨量為依據，受到疫情、戰爭、通膨、庫存等因素影響，多數貨代業貨量較2021年略減。

其中，全球空運貨代前三名，依序為瑞士的德迅（Kuehne+Nagel）年貨量223.2萬噸、DHL年貨量190.2萬噸、DSV年貨量155.8萬噸；全球海運貨代前三名，依序為德迅年貨量438.6萬TEU、中國外運（Sinotrans）年貨量389萬TEU、DHL年貨量329.4萬TEU。