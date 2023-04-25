南山產物以「低碳保險先行者」的自許下，持續於營運中落實綠色金融與減碳行動，不僅進行溫室氣體碳盤查工程，也針對保險商品與服務進行碳足跡盤查、開發綠色保險商品，以及推動電子保單。此外，更擴大推廣強制險「電子式保險證」、手機簡訊接收保單等措施並持續與保戶溝通，改以寄送電子保單方式，減少用紙消耗之外，更具有「易保存」、「隨時可查閱」等好處。

南山產險表示，在推動電子保單更是列為營運之執行重點，截至2023年3月底，南山產物電子保單使用率已達68.8％，其中健康傷害險的新件電子保單比率更有95％。近年因應政策與全球減碳趨勢，南山產物繼2021年率先導入ISO 14067，取得「環保署財產保險服務碳標籤」及PAS 2060「電子保單碳中和」雙認證後，2022年再創業界之先，完成「電子保單碳足跡」計算與驗證，並再取得「環保署電子保單碳標籤」。

目前全球二氧化碳排放量逐年創新高，讓氣候變遷成為全球高度關注的議題，南山產物透過盤查保單服務過程中，計算從受理、核保、製單、發單所產生的廢棄物，包括平均每件「財產保險服務」為1.3公斤，南山產險說，此碳足跡數據將作為下一步減碳與實踐綠色金融之依據，並以具體行動落實低碳營運。