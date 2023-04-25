前塞爾提克總教練「情聖」烏度卡（Ime Udoka）準備好重返聯盟了，休士頓火箭隊本周與烏度卡達成共識，他將成為新球季的火箭總教練。根據美媒ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）報導，烏度卡同意與火箭簽約，取代原有的總教練西拉斯（Stephen Silas）。

西拉斯執掌火箭3個球季，累積57勝177敗、勝率僅0.244，主要是因為球隊正在重建，把球星全送出去了，只剩下一群年輕球員。熬過這段重建期之後，火箭本月中宣布開除了西拉斯。當時傳出的可能人選是暴龍總教練納斯（Nick Nurse），結果西拉斯被開除之後，暴龍隔幾天也宣布開除了納斯。

暴龍也想要網羅烏度卡，畢竟烏度卡有能力帶領塞爾提克問鼎總冠軍。烏度卡因為與隊內女職員發生桃色糾紛而自爆，他整個2022-23球季遭禁賽報銷，也不乏媒體名嘴幫他說話，現在一復出就是很搶手的人物。沃洛納斯基報導，火箭已經調查過烏度卡的離隊事件，他們可以接受烏度卡的行為。

目前聯盟尚有暴龍、活塞在尋覓新帥，但是暴龍的總教練不好當，納斯掌兵5季累積227勝163敗，勝率將近6成，在2019年摘下隊史首冠，還剩最後一季800萬美元合約。然而暴龍仍提前攆走了鈉斯，市場上恐怕難以找到比他更強的總教練。