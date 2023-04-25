女星徐若瑄（Vivian）早年拍攝多部影視作品，同時推出多張單曲專輯，頗有文字天賦的她還會歌詞創作，替周杰倫、羅志祥、王心凌、謝霆鋒、庾澄慶等人做詞，才華受大眾肯定。近日，她在臉書透露自己很喜歡夜市的鐵板牛排，感性表示：「會想起小時候的很多事，但無論是美好或不美好，都也成了回憶。」

徐若瑄在貼文中寫道：「很喜歡去夜市吃鐵板牛排，玉米粒很少的玉米濃湯，很香鬆的小餐包，幾條義大利麵 再配一顆荷包蛋，還有那個古早味紅茶。」這些簡單的美食會讓她想起小時候的事，但無論是美好或不美好，她也勉勵自己過往都也成了回憶，人生就是要繼續往前走才行。

此外，她還曬出一張在夜市的照片，只見她身穿白色T恤、披著淺藍色外套、配戴鴨舌帽和口罩，開心拿著店家的菜單合照，似乎沒有被店內顧客或店員認出。貼文曝光後，網友熱烈留言回應，「回憶的滋味無窮」、「我去士林也都是吃這家耶」、「當天來此吃牛排的人好幸運」、「我也很想跟妳一起吃飯」、「也都吃這家，但是沒有小餐包了」、「星期五才去耶，吃的是回憶」

事實上，徐若瑄出道32年來組過3個團體，包括少女隊、黑色餅乾、樂團The d.e.p等，出過13張專輯、5張精選輯、單曲38首、歌曲160首、寫過83首詞，經驗豐富的她居然2022年才第一次舉辦大型個人演唱會，而她也卯足全力準備，盼能給予粉絲一場最棒的表演。