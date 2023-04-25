印度外交部昨晚發布新聞稿，印、中23日在丘舒爾-摩爾多（Chushul-Moldo）會晤，舉行第18輪軍長級會議，雙方就中印實際控制線（LAC）西段沿線的爭端以及如何恢復邊界平靜，進行「坦率且深入」的討論。

新聞稿指出，在這場軍長級會議中，雙方依循各自國家領導人訂出的指引，以及3月間兩國外交部長會面時達成的共識，以「開誠布公」的態度交換意見。

會中，雙方同意維護西部前線的安全與穩定、保持密切聯繫，透過外交與軍事管道繼續對話，儘快就邊界爭議仍懸置問題，達成互可接受的解決辦法。

事實上，部分印度媒體早在會議當天即已引述消息人士加以報導，但印度官方直到昨晚才正式宣布。

外交界人士解讀，外交辭令多半含蓄，「坦率」、「開誠布公」等用語通常意味著雙方談判時直來直往、氣氛頗僵，也代表著雙方分歧依然嚴重。

上一輪軍長級會議於去年12月舉行，當時會後的新聞稿內容與此次相去不遠，意味著談判的具體進展可能有限。

印度是上海合作組織（SCO）今年的輪值主席，SCO國防部長會議預定27日至28日在新德里舉行，中國國防部長李尚福料將出席，且可能與印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）舉行雙邊會議。

2020年5月，印度和中國邊防人員互指對方違反邊境協議而在拉達克（Ladakh）發生對峙，同年6月在加萬谷（Galwan Valley）爆發流血鬥毆，緊張關係延續迄今，雙方在邊界沿線部署重兵且大興土木，宣示主權之餘提升軍事後勤能力。

雙方前幾輪的談判頗有進展，在部分衝突點脫離對峙並設立緩衝區，但後幾輪開始陷入僵局。據媒體報導，印方希望各自退兵到加萬谷衝突爆發之前的駐紮位置，但中方只願意維持新的現狀。

北京多次表示，邊界爭議與雙邊關係應分開處理，但新德里堅持，唯有在邊境地區的情況恢復正常之後，兩國關係才可能正常化。