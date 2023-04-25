許多人習慣一早喝咖啡開啟新的一天，咖啡的好處與壞處也是民眾關心的話題，中醫師林名育列出咖啡8大養生功能，除了提神醒腦、增強記憶力、消除水腫外，還可預防心血管疾病及氣喘；不過咖啡對身體也是一種刺激，年長者、有慢性疾病及身體虛弱的人喝咖啡都要特別注意。

林名育在臉書寫下咖啡的8大養生功能，第一是「提神醒腦、強化記憶」，咖啡因可刺激大腦中樞神經，使頭腦清醒、提高注意力，進而提升工作及學習效率；美國約翰霍普金斯大學在2014年發表的研究指出，喝咖啡後的24小時，大腦記憶力明顯提升。

第二「強化筋骨，提升運動效能」，研究顯示，咖啡有助於減緩因老化而導致的肌力流失；運動後喝咖啡和含有碳水化合物的飲料，可補充肌肉能量。第三個好處是「開胃助消化」，咖啡因會刺激分泌胃液，促進消化，並有利排便。

第四，咖啡有助消水腫，飲用咖啡可以提高排尿量，不過平日仍需注意水分的補充；第五是「預防心血管疾病」，咖啡所含的亞油酸，可防止血栓形成，預防心血管疾病。

再來是「緩解頭痛」，咖啡可增強血管收縮，促進血液循環，緩解血管擴張的頭痛；另外，咖啡可助放鬆情緒，適量飲用咖啡對於情緒低落、精神不佳導致的氣鬱血瘀，具有舒緩效果。

最後，咖啡可「預防氣喘」，咖啡會促進交感神經興奮，抑制副交感神經作用，可使氣喘避免因副交感神經興奮而發作；從中醫看，咖啡入心脾，心主血、脾統血，心肺氣血充盈，有緩和氣喘的效果。

咖啡好處多，不過林名育也提醒，攝取過量咖啡因會出現心悸、焦躁不安、失眠、頭痛等症狀，長期飲用含有咖啡因的飲料也容易產生心理依賴，停用時可能會出現戒斷症狀；另外，年長者、有慢性疾病及身體虛弱的人，飲用咖啡要特別注意，因為咖啡的優點是促進身體循環，對身體也是一種刺激。