知名作家苦苓2015年與小10歲的Jessy（黃楚軒）結婚，昨（24）日苦苓在社群平台上曬出夫妻倆與好友的聚會合影，其中58歲老婆黃楚軒的凍齡美貌，意外引起網友熱議，紛紛留言驚呼「是你的女兒嗎？好漂亮」、「求大嫂保養之道」！

苦苓昨（24）日在臉書上發文分享，有好朋友從北部來「先去吃了慕名已久的素食日本料理，再回家裡開了一瓶冰酒、兩瓶紅酒，席間觥籌交錯，眾人酒酣耳熱」更隨文附上6個大人和一隻小狗的開心相聚的大合照。

然而，值得注意的是負責掌鏡的Jessy，照片中她頂著一頭過肩長髮，穿著輕便的黑色上衣對著鏡頭露出微笑，素顏的她看起來相當年輕，絲毫看不出已經58歲了，照片曝光後，網友留言誇讚「幫大家照相的是你的女兒嗎？好漂亮！」「苦求大嫂保養之道，真的太美了」。

事實上，苦苓曾透露，老婆Jessy十多來都保持吃素的習慣，加上信仰的關係不能口出惡言「可能是因為這樣凍齡」，此外，嘴甜的他，在宣布結婚時也曾說：「有命理老師說她上輩子是仙女，所以這輩子下凡來救我」。