Dejounte Murray bumps referee at the end of the Atlanta Hawks Boston Celtics playoff game 4 #nba pic.twitter.com/Km0DFU1gSM — mcbuckets (@creatorjordan23) April 24, 2023

老鷹後衛穆雷（Dejounte Murray）遭到聯盟下令禁賽1場，將無法參加球隊的G5背水一戰。聯盟的籃球部執行副總杜馬斯（Joe Dumars）25日宣布，穆雷因為「不正當的接觸以及言語侮辱裁判」遭到處罰。塞爾提克目前以3勝1負聽牌，穆雷卻因為控制不住自己的情緒而可能拖累球隊。

事發在老鷹G4敗戰之後，穆雷走近裁判派崔提斯（Gediminas Petraitis），貼著他的臉他大吼，還用胸膛去撞他。派崔提斯只是瞪著穆雷，離場前穆雷又回頭指手畫腳地叫罵了幾句。老鷹主將崔楊（Trae Young）走在前面但也注意到了，不住地回頭盯著穆雷。

穆雷的禁賽在預料之中，塞爾提克前鋒威廉斯（Grant Williams）例行賽的時候也因為相同行為遭禁賽1場。聯盟規定明寫著，任何球員或教練蓄意以肢體碰撞裁判將受禁賽1場，情節嚴重者可能增加罰款或延長禁賽。

上季效力馬刺的時候，穆雷曾用球砸裁判遭驅逐，罰款2萬美元。穆雷這次的行為更沒必要，畢竟比賽都已經打完了，他的心思應該放在備戰下一場比賽而不是宣洩情緒。老鷹隊G5的情勢更加嚴峻了，穆雷前4場都砍下超過20分，投進13顆三分球，場均25.3分、7.3籃板、5.8助攻。