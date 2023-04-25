南電2022年合併營收646.46億元、年增23.78％，稅後淨利194.15億元、年增達83.49％，每股盈餘30.05元。毛利率40.01％、營益率36.47％、稅前淨利率39.23％、稅後淨利率30.03％，全數改寫新高。董事會決議擬配息18元，金額亦創歷年新高。

吳嘉昭指出，去年上半年電腦、電視等產品銷售維持穩健，且網通設備、記憶體等產品銷售同步增加，隨著民眾恢復疫前生活，下半年起消費性電子需求下滑、客戶調節庫存因應，僅AI及高速運算（HPC）相關產品維持成長，導致全年電路板產值僅年增2.9％。

吳嘉昭表示，南電深耕高階IC載板市場，並與客戶緊密合作，推出新世代電腦CPU、繪圖晶片、網通、汽車、AI及高效運算等應用載板，且高階IC載板新產能已於去年第四季陸續量產，高值化產品銷售比重得以再提升，使去年營收逐季增加、營運績效持續成長。

南電2023年3月自結合併營收43.65億元，月增6.23％、但年減16.06％，回升至今年高點、仍創同期次高。不過，首季合併營收125.8億元，季減達28.94％、年減13.6％，降至近7季低點，仍創同期次高。

吳嘉昭表示，在新冠肺炎疫苗普及、疫情影響力減退，各國陸續放寬防疫規定後，民眾逐漸增加旅遊、外食等消費，對電子產品需求下滑，導致半導體產業迄今仍在調節庫存，預估今年上半年營運有壓，但下半年需求可望回溫。

另外，美、中半導體陣營壁壘分明，為降低地緣政治風險，客戶除重新調整供應鏈訂單比重，對供應商生產地多元化要求力道逐漸加大，成為營運挑戰之一。不過，台灣半導體廠商技術領先，且群聚效應強、上下游供應鏈完整，國際電子產品大廠可望持續強化合作，推出更多新世代產品。

吳嘉昭指出，南電除將依計畫擴充高階IC載板產能，爭取更多先進封裝產品商機外，並將增聘更多研究開發、製程改善、AI、資訊工程等專業人才，持續精進生產技術、優化製程條件，使產量進一步提升，透過綜合軟硬並進的經營策略，強化營運韌性與績效。