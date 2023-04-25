根據美國眾議院日前進行的兵推結果顯示，台海戰爭將不會只有海戰與空戰，會有8萬解放軍登陸台灣，而美軍則會擊沉80艘共艦。對此，資深媒體人陳鳳馨認為，兵推都有其背後目的而這次美國眾議院「擊沉80艘共艦」的兵推，目的是為了要作秀用。

陳鳳馨昨（24）日在政論節目《少康戰情室》說明，每一次的兵推都有其背後目的，若是要做為決策參考用，那麼這種兵推的結果就不會公開。陳鳳馨提到，按照前國安會秘書長蘇起的統計，五角大廈共做了18次的兵推，結果都是美國都輸掉戰爭。

陳鳳馨接著說，進行兵推的另一種目的，是為了要販賣武器，這種兵推就會「很奇怪地」告訴台灣，在使用特定武器的情況之下，台灣可能會贏。陳鳳馨指出，第三種目的，就是像這次美國眾議院公布擊沉80艘共艦的兵推結果，是為了要作秀，因為有很多指標都讓人匪夷所思，如其設定2027年台灣突宣布台獨，結果導致戰爭爆發。

陳鳳馨質疑，美國的政客與軍方人士集體上演一場大戲，一再宣傳台海局勢很危險，並呼籲將台積電遷往美國，《彭博社》甚至還報導，有台灣官員呼籲美國，不要再說台海危險，「對台灣怎麼會好？」