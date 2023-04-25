台南市永康區上午7時許發生一起重大火警。永康區大灣路一處疑似學生出租套房，清晨7時許突然冒出濃煙，遠在數公里外清晰可見，據了解，當該棟住宅改建成多間套房，內有相當多學生居住，消防局獲報後，出動11個分隊，超過50名警消前往搶救，目前已救出12人，火勢初步受到控制，至於起火原因仍要進行釐清。

據了解，火勢發生時仍有許多學生租戶正在睡覺，消防隊員一一敲門，在一樓救出2人，三樓順利救出10人。獲救的民眾都無大礙，目前火勢已於7時40分撲滅，警消正進行殘火處理。

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