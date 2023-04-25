美國眾議院「中國問題特別委員會」近日舉行台海兵棋推演，主席蓋拉格（Mike Gallagher）對外表示這場戰爭沒有贏家，也未透露中美兩方輸贏。對此，立委郭正亮披露部分內幕，兵推中美軍沒有進入台灣，火力輸出是來自遠距離飛彈打擊。

據美媒引述消息人士指出，美眾院此次兵推，美國無法擋下大陸入侵台灣，解放軍將在歷時一個月的戰爭中損失慘重，將有80艘海軍船隻被美軍擊沉，不過同時，將有8萬解放軍部隊登陸台灣；且並未公布戰爭結果誰輸誰贏，僅稱嚇阻失效時「沒有人是贏家」，及兵推結果顯示，台海衝突不會只侷限在台灣海峽。

針對這場美國眾議院19日舉行的台海兵棋推演，郭正亮直言，蓋拉格要傳達的意思，是台海開戰就沒辦法補給了，所以一定要事先把所有的物資放在台灣，190億軍火要趕快送到台灣。郭還稱，該兵推解放軍有8萬人登陸台灣，美方則根本沒有進入台灣，也沒有與共軍海上戰鬥，是沖繩相關的美軍被打，美軍真正的攻擊是遠程導彈。

另針對傳出國防部要求警政署增設保八，郭正亮提到，警政署不會願意，因為若真的爆發戰爭，警察防守機敏設施，怎麼跟對方軍隊作戰。郭正亮強調，警政署講出，「你先給我刺針阿」，就是表達不要的意思。另美國機敏設施都是由國民兵負責，台灣當然也要軍隊防守。