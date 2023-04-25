柯震東首執導筒的電影《黑的教育》至今票房不盡理想，心情受影響的他日前無預警在IG發文：「我要休息一段時間！祝各位安好！祝這個產業安好！晚安！」不禁讓人聯想是受到什麼打擊。

柯震東去年12月拍影集《乩身》受傷，臉被無人機劃傷送醫，嚴重破相縫了30針，但日前受訪時，他已表示：「現在好多了。」並拍攝完《乩身》殺青。還是因為對首執導筒的電影《黑的教育》票房不滿意？或者另有其他打擊？詢問柯震東的經紀人，對方回覆：「謝謝關心，不用多做聯想，藝人行程滿滿之餘，也會注意健康及不過勞。」

在近日，據《鏡週刊》報導，直擊柯震東在超商買酒，事後卻主動向記者打招呼要蹭車戴一程，在路上柯震東吐苦水「交不到女朋友」，透露真需要徵友，因為大家都覺得藝人好像很難追、高不可攀，大家都不敢跟我們做朋友，圈內不像大家想像的那樣，似乎受藝人身分所限制而心情不佳。

柯震東演而優則導，去年先以《黑的教育》入圍金馬獎最佳新導演，雖票房不佳，但一舉拿下大阪亞洲電影節「最具潛力創作者」獎，雖日前在IG限時動態透露要休息一段時間，但他似乎熟知自身狀況，另附上一句：「起床刪掉！因為我社會化。」

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