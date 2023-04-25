高雄一名按摩師男子前年用交友軟體認識15歲少女，2次上摩鐵嘿咻後，竟將少女裸照傳給對方的同班男友「宣示主權」，還對男方說自己有黑道背景，要對方也拍露下體的影片給他，並將影片傳給另外3名同學看，法官依6項罪刑合併判3年10月，2審維持原判決，仍可上訴。

陳姓男子透過交友軟體「HEYMANDI」在前年認識未滿16歲的A女，當年11月、12月都在高雄某旅館發生關係，還要求A女拍裸露私密部位的影片、照片給他，還將畫面傳給A女的同班同學B男，後來又擔心B男散布影像，威脅說「我有黑道背景」、「我是臺北艋舺青山宮，他們的陣頭跟黑社會有關係」等語，要求B男自拍下體的裸露全身影片給他。

陳男前年12月得知B男要求A女代為罰寫作業，導致A女熬夜、睡眠不足，還讓他被A女的祖母誤會，陳男因此用A女帳號登入臉書散布男子的私密影片給3名同班同學。

法官針對陳男對A女2次性行為各判3個月徒刑，誘導A女拍私密影片判1年2月，散布女子畫面判7個月；另外脅迫B男拍下私密影片遭判6個月，散布畫面又判8個月，合併後應執刑3年10月，另易服社會勞役部分，應執行有期徒刑四月，二審維持原審刑度。