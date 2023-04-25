台東市開封街及臨潼街一帶近日施作排水溝更新工程。（蔡旻妤攝）

台東市開封街及臨潼街一帶近日施作排水溝更新工程。（蔡旻妤攝）

台東市開封街及臨潼街一帶近日施作排水溝更新工程。（蔡旻妤攝）

台東市開封街及臨潼街一帶近日施作排水溝更新工程。（蔡旻妤攝）

台東市開封街及臨潼街一帶近日施作排水溝更新工程，因早年建商蓋房時占用公有地排水溝鋪私設為斜坡，以利居民及車輛方便出入，居民抱怨未來沒了斜坡難以出入，部分房屋高低落差達10公分，安全受威脅。台東市民代表陳金溪今天邀請市公所人員到場會勘，台東市公所建議由住戶端鋪設斜坡，兼顧排水及人車進出。

台東市開封街周邊道路僅能看見少數水溝蓋，吳姓住戶說，這附近的水溝早被建商蓋好蓋滿，因而排水不佳，只要一下雨都很擔心淹水，雨勢一大就更糟糕了，「雨水會從前面溢到後面，再從後面溢到前面」。

黃姓居民苦笑表示，當初要施工時，他並未接獲相關通知，看到張貼的公告才知道要施工。工程仍在施作，大家都認為汽、機車出入自家車庫相當不便，針對未來住家地面恐出現高低差，他強調「其實要求不大，車子能夠出入就好」。

到場現勘的台東市民代表陳金溪說，近日接獲不少民眾反應，當排水溝更新工程完工時，這些方便住戶車輛進出的「上坡」將全數挖除，甚至部分房屋高低差達10公分。

陳金溪說明，雖然市公所改善排水是美意，但已經造成居民困擾，未來民眾行的安全恐有疑慮，希望公所、民眾能妥善溝通，找出配套措施，創造雙贏局面。

台東市公所工務課長賴裕宗表示，住戶將私人斜坡設置在公有地的排水溝上，排水功能如同虛設。而這些斜坡有高有低，對於車輛及行人都更加危險，他建議由住家端開始設置斜坡，這樣坡度較平緩、也不會占用影響排水系統。

台東市公所指出，開封街周邊道路排水溝改善工程於今年2月開工，預計今年8月中旬完工，總經費共1200萬元，目前單側施工，籲請民眾配合見諒。