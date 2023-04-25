台灣手搖飲店品牌多樣，宜蘭一名男網友表示，50嵐在全台各縣市幾乎都有門市據點，唯獨宜蘭和花蓮沒有，上網問原因，引發網友熱議，不少人抱怨為了喝50嵐特地到台北買一杯，還有人瘋傳老闆的前女友是宜蘭人的緣故，「這是50嵐沒有在宜蘭設點的都市傳說啦！」但50嵐總部說，因東部占地大，考量車程、成本等問題，才不開放東部加盟。

原PO昨（24）日於臉書社團《宜蘭知識＋》指出，為什麼50嵐不在宜蘭開店呢？貼文引發在地人熱烈討論，「澎湖、金門都有，就宜蘭沒有」、「真的！宜蘭只缺50嵐」、「加盟條件嚴苛？」、「聽說是很多原因吧」、「對啊！每次要喝只能去台北喝」、「有時候去台北會買一下」、「宜蘭人口數不夠吧？我猜」、「50嵐真的很好喝」。

留言中也有人說「50嵐沒有在宜蘭設點早已是都市傳說」，「聽說，老闆的前女友是宜蘭人」、「前女友是宜蘭姑娘，選我正解」、「聽說是老闆有一段不好的戀情，對方是宜蘭人，所以就…都市傳說啦」。

過去曾有加盟業者接受媒體訪問表示，50嵐總部說，因東部占地大，路程長、成本高，原料不易控管、易損壞，為維護品質才不開放東部加盟50嵐。從50嵐官網公布的各區營運代理可見，台北區包括台北市、新北市和基隆市；中區是桃園市、新竹、苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義、澎湖及金門；台南區為台南市、高雄市岡山區和路竹區；高雄區則為高雄市、屏東及台東，當中並沒有宜蘭和花蓮。