紅襪25日在客場開啟金鶯3連戰，金鶯是美東同區的強敵，先發投手克雷默（Dean Kremer）又是右投手，張育成仍被排在第九棒游擊手上障，總計3打數沒有安打。第7局張育成打擊中途手腕受傷被換成阿洛尤（Christian Arroyo）。金鶯暫以5比4領先。

2局下，金鶯跑者烏瑞亞斯（Ramon Urias）盜二壘，紅襪捕手康納王（Connor Wong）急傳二壘，張育成快手將烏瑞亞斯觸殺出局。

張育成3局上首個打席敲成內滾，把一壘跑者康納王送上二壘，佛度戈（Alex Verdugo）敲安送回康納王得分。接著猛將狄弗斯（Rafael Devers）轟出兩分全壘打，這已經是他本季第9轟。張育成第5局是首位打者，但是打成右外野飛球被接殺。

第7局康納王四壞保送上壘，輪到張育成打擊，但他在揮棒時意外左手腕受傷，臨時換成阿洛尤。最後阿洛尤揮空吞下三振，仍記在張育成的打席（算是張育成的三振）。張育成傷勢尚待紅襪賽後進一步說明。阿洛尤本是紅襪內野手，因為張育成打擊近況佳，阿洛尤連續坐了幾場板凳。