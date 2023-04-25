小編今（25）日精選5件不可不知的國內外財經大事。勞動部24日公布最新無薪假統計，總計實施2,044家、1萬4,948人，與前一周相比，家數增加126家，人數增加1,360人，光是製造業即增加22家、875人仍是重災區，且出現一家半導體封測業者因終端需求疲弱，通報實施無薪假約200人。

【1】半導體封測廠 驚見無薪假

據了解，竹科此次有二家半導體相關公司通報無薪假。其中一家公司為資料儲存媒體製造業，實施減班休息224人，實施時間自4月16日至7月15日，等於月均多休6天。

另一家為未分類其他電子零組件製造業，應是記憶體封測廠群豐，實施減班休息26人，實施期間自4月1日起至6月30日，等於月均多休4天。對此，群豐說明，實施無薪假但屬於小規模，每周休1天至2天，不是2個月都休，是為期2個月的機動調整。

【2】榮景失色 台積加薪回歸常態

晶圓代工龍頭台積電24日對員工發出底薪調薪通知，今年度平均調薪幅度達3％～5％符合預期，調整後的新薪資預計今日入帳。由於今年半導體產業景氣下滑，台積電4月例行性年度調薪幅度回歸常態，且依個人績效、年資及職等的條件不同而有差異。

【3】美5月升息底定 台幣面臨30.8保衛戰

市場預期美國聯準會（Fed）5月再升息1碼（0.25個百分點）成共識，外資熱錢回防，短線國際美元指數有撐，4月以來主要亞幣幾乎全倒，新台幣累計至21日貶值1.68角或0.55％，但表現仍抗跌，維持相對穩定的走勢。

【4】美中晶片大戰 韓國無端被掃到

中國大陸3月底鎖定美國記憶體晶片大廠美光（Micron）產品啟動網路安全審查，衝擊美光在中國商機。如今傳出，韓國總統尹錫悅24日展開訪美七日行程期間，美方將提出，若美光在中國被禁，韓國政府應要求三星、SK海力士不要填補中國晶片缺口，等同要韓企勿趁機搶奪市場。

【5】日銀總裁：維持寬鬆貨幣政策

日銀本周召開決策會議前夕，新上任的總裁植田和男（Kazuo Ueda）周一表示將繼續實施貨幣寬鬆政策，強調唯有該央行對通膨預測「相當強勁而且接近2％」，才會考慮調整殖利率曲線控制政策。