魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）正在葡萄牙進行國是訪問，之後將前往西班牙。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與魯拉在3月首次透過視訊會議進行交談時，曾邀請魯拉訪問烏克蘭，當時魯拉回應「會在適當時機前往」。

4月18日，烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）再次邀請魯拉訪問基輔，以瞭解俄羅斯侵略的真正原因及其對全球安全的影響，但巴西總統22日在葡萄牙表示，他沒有去俄羅斯，也不會去烏克蘭，他只有在「可能出現和平氣氛時才會訪問烏克蘭」。

巴西總統府秘書長麥塞多（Márcio Macêdo）告訴媒體，魯拉將派遣3月底曾訪問俄羅斯的阿摩林（Celso Amorim）訪問烏克蘭，但鑒於「安全問題」，尚未決定訪問日期。

有關魯拉最近將俄羅斯和烏克蘭等同對待並指責美國和歐洲延長衝突的言論，麥塞多說，「巴西尊重歐洲和以某種方式陷入衝突的國家的立場，但巴西的立場是中立，如果巴西偏任何一方，就失去了將各國聚集在一起尋找和平道路的政治權威。巴西的傳統是捍衛各國的主權及其人民的自決權」。

麥塞多也證實收到葡萄牙烏克蘭人協會寫給魯拉的一封信，內容指出，巴西總統的聲明讓他們非常擔憂，巴西可能向俄羅斯提供的任何支援都將受到譴責，引起國際社會和對巴西在聯合國安理會中其立場的不信任。

關於巴西總統的批評，還有來自葡萄牙反對黨。

作為歐盟和北大西洋公約組織（NATO）的成員，葡萄牙已經公開宣布支援被俄羅斯入侵的國家，甚至向烏克蘭首都基輔派遣豹式坦克。

魯拉在訪問中國和阿拉伯聯合大公國期間，將俄烏戰爭持續的責任歸咎於美國和歐洲，他還說美國和歐盟都需要停止鼓勵戰爭，開始談論和平，才能說服俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和澤倫斯基，此言論引起歐美國家不滿。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）日前說，巴西總統的態度是鸚鵡學舌俄羅斯和中國的宣傳，巴西在聯合國大會上投票維護主權和領土完整原則，現在卻建議烏克蘭應割讓克里米亞作為和平的讓步，更是荒謬。

當時烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科在社群媒體上說，「烏克蘭一寸土地都不會割讓給俄羅斯」。（編輯：張芷瑄）1120425