南韓啦啦隊女神李多慧，本月初登場三天吸引上完球迷進場，更掀起「李多慧炫風」，而她在場邊賣力應援熱舞的模樣，讓網友在PTT表特版以「李多慧真的很會」為題發文，更有人直呼她實力狠甩其他啦啦隊成員，而她近日已經返回韓國後，官方也在昨（24）日公布李多慧5月的完整班表。

由於李多慧並未因加盟「樂天女孩」而定居台灣，但球團保證李多慧在今年賽季每個月都會出席一週主場比賽，而官方也公布李多慧5月的班表「李多慧將在5/1 再度來台，很快就能又見到大家，5/3、5/4、5/6、5/7 四天在球場見」讓許多球迷相當興奮「有李多慧就是要看爆」、「期待多慧的應援」、「終於呀～從多慧離台後～只能在YT重複看著多慧應援的影片」。

然而，有粉絲敲碗希望李多慧「獨秀Solo希望能長一點，李多慧官方YouTube 新的影片說了這次只給了她一分十秒的時間，雖然可惜，但還不錯」對此，球團也回應「個人秀時間是職棒的局間規定秒數」另外，球團也透露，李多慧將會出席六月的辣年糕趴。

事實上，李多慧在日前返韓後沒多久，便在個人YouTube頻道上傳來台的Vlog，片中除品嘗台灣的人氣飲品「珍珠奶茶」外，她也換上樂天啦啦隊的應援服與其他樂天女孩們練舞，更曝光她私下練習的片段，影片上傳短短一天，便吸引上萬粉絲朝聖「願李多慧永遠幸福只走花路」、「你終於來了！祝你能在台灣的啦啦隊中大放異彩」。