「登山女神」曾格爾遭爆不倫已婚陳姓富商，被岳姓元配求償200萬元，雙方近日在網上連日交鋒，爭議持續延燒，曾格爾點名法律人應該要謹言慎行，而經常討論此事的美女律師李怡貞忍不住開酸：「那你先解我封鎖如何？」豈料，愛女心切的曾格爾父親曾國竟留言嗆聲她：「有資格當律師？」，而李怡貞也不甘示弱地模仿曾爸的風格寫了一篇貼文回應。

李怡貞昨（24）日晚間在臉書PO出截圖，可見曾格爾父親曾國良留言指出，「李律師妳又領什麼旗引什麼方向，妳有資格當律師？自己做什麼都不知道，看了可笑至極，人家閨房失和，你們烏龜的秘密一定要對董事長的老公所做一切拉布條？我們格爾登山為台灣爭光的同時，公關董事長卻在為老公爭風吃醋，格局和眼界都是三八對綠豆。」

對此，李怡貞則模仿曾爸的文體回嗆道：「曾爸國良，我是引領黑令旗往地獄的方向你還不知道，我有沒有資格當律師法務部查就知道，我還問你有資格收藏汝窯咧，宋徽宗是你爸？你收藏的比文獻多？你莫非宋徽宗他爸宋神宗？還是送慎終？自己在蒐集什麼東西都不知道，看了可憐至極，人家閨房失和你又知道了，床母莫非就是你？你們烏龜的咪咪一定要對董事長的老公所做的一切蓋布袋？你們家格爾為國捐軀的自以為爭光的同時，公關董事長卻還不知道你家格爾胃痛還隔毛巾抓鳥，格局和眼界都是擠餵服侍錠對張國周強胃散。」

此外，李怡貞還在貼文下的留言區表示：「我都不知道我在寫山小」，而力挺正宮的女星賈永婕也回應：「笑死我了，你太不認真了！但還是必需送上我的膝蓋。」其他網友則紛紛表示：「我覺得妳會更火紅了，這款文筆，您都可以接下去」、「跟他們這種人認真你就輸了」、「家庭教育真的很重要！」、「律師神回覆太強了」、「我看完以後覺得好幽默」、「就是欣賞律師風格」