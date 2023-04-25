晶圓代工龍頭台積電20日召開法說會，宣布美元營收由微幅成長下修至年衰退1~6%，終止連續13年成長。資深媒體人陳鳳馨則分析台積電法說會背後看到的兩大隱憂，包括去庫存的壓力，以及企業支出的部分是否衰退。

陳鳳馨在《風向龍鳳配》節目中表示，這一次台積電下修全年營收展望，從持平改為負成長1%~6%，她強調不要小看這個負成長，因為台積電在先進製程處於遙遙領先的地位，所以即使過去全世界景氣不穩定，營收仍可以維持正成長，但這次是14年來第一次營收可能出現負成長。

陳鳳馨分析指出，台積電之所以下修營收展望，主因是它的客戶現在庫存滿滿，沒有辦法賣給這些客戶，客戶其實面臨砍單的狀況，才使台積電第一季營收跟去年第四季相比衰退了18%。

陳鳳馨說，台積電這次法說會透露了非常多目前景氣的問題，未來除了需觀察去庫存的壓力到第三季是否可以緩解外，第二個是企業支出的部分，須留意會不會因為台積電的晶片需求降低進而砍單。

台積電法說會備受市場關注，半導體知名分析師陸行之日前在臉書發文指出，台積電迄今不肯下調資本支出，真不知道公司在想什麼。他更直言，沒有張忠謀董事長的台積電有點變質了，因為法說會公開講的東西大家老早就知道了，分析師細問的重點問題都不太能回答，台積電法說對於全球半導體／科技產業投資的指標性在慢慢的消失了。