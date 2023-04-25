警方強勢攻堅，於雙北等地陸續查緝涉案人到案。（警方提供）

日前發生在新北市土城的當鋪槍擊案，引起國內高度重視，新北市警方在槍手朱姓少年投案後，持續追查幕後主使，警方鎖定已潛逃出境外竹聯幫弘仁會重要幹部「鯨魚」林姓男子涉案，另兵分多路，於昨（24）日晚間陸續在新北、台北等多地拘提李姓、楊姓男子等8人到案。

20日上午，新北市長侯友宜訪問新加坡期間，發生朱姓少年持衝鋒槍到土城某當舖外瘋狂掃射51槍，隨後自行投案，警方查獲背後涉及竹聯幫弘人會及華山幫恩怨，侯友宜也在國外立即指示警方持續追查幕後主使，更於22日晚間返回台灣後，又直奔新北警大隊了解偵辦進度。

警方調查後發現，朱男背後有分工精細的黑幫分子協助各項工作，經持續追查後，昨日晚間聲請聲請拘票、搜索票同步掃蕩，分別於新北市中永和、蘆洲以及台北市等多個地點，將涉案的李姓、楊姓男子拘提到案。

另外此案關鍵人物，綽號「鯨魚」的弘仁會重要幹部林姓男子，警方也已經掌握其行蹤，但林男已潛逃出境，最後出現在馬來西亞吉隆坡，警方已透過管道要求林男主動回台說明，若林男不配合，不排除註銷其護照，迫使他返台接受調查。

新北市警局長廖訓誠表示，後續將再持續追查幕後教唆主嫌，確實將幫派所持有非法槍械及不法金流全面清查，徹底斬斷根除黑幫經濟命脈。