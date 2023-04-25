消防員救出受困工人。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

濃煙不斷從廠房竄出。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

受困工人獲救後仍十分驚恐。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

位於彰化縣北斗鎮四海路一段的聯華食品工業股份有限公司彰化廠，今天清晨6點45發生火警，彰化縣消防局獲報動員大批消防人車到場搶救，現場傳出因工廠內瀰漫濃煙，造成廠內工人受困，消防人員已搶救出6人送醫，仍有多名工人受困待援，另有１人失聯。

消防局接獲民眾報案後，隨即動員北斗、二林、溪州、田中、彰化、員林等消防分隊人員到場，因傳出多名工人受困，其中1人失聯，情況十分危急，該局立即派遣多輛救護車到場待命。

搶救過程中， 10餘名工人受濃煙圍困，出現呼吸困難的狀況，幸好在上午8點多時，消防人員已陸續救出6名受困工人，他們神情驚恐，且有呼吸急促等狀況，分別送往田中仁和醫院、衛福部彰化醫院及員林基督教醫院搶救，其中送員基醫院的4人無生命危險。現場仍有多名工人受困待援。

據現場搶救人員表示，聯華食品彰化廠內地板溼滑，擺放相當多機械，搶救困難，受困工人大都多逃至冷房躲避濃煙，現場仍在搶救中。

聯華食品是股票上市公司，其位於彰化縣北斗鎮的彰化工廠為24小時運作，因此今天清晨發生火警時，廠內有多名工人正在作業中，且因濃煙迅速瀰漫廠內，因此受困火場，幸好火速在上午8點30分左右已受到控制，並搶救出6人送醫，搶救工作仍持續中，起火原因尚待調查。